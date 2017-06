Fortuna Koln, oferta "de nerefuzat" pentru Cristiano Ronaldo: Bere gratis toata viata

"Hei Cristiano, suntem in cautarea unui atacant. Nu avem bani, dar putem sa-ti oferim gratis bere Kolsch pe viata", este mesajul postat pe contul de Twitter al clubului Fortuna Koln.Presa portugheza si cea spaniola a scris in ultima vreme ca Ronaldo, in varsta de 32 de ani, vrea sa plece de la Real Madrid din cauza problemelor pe care le are cu fiscul spaniol. Cristiano Ronaldo este vizat de o plangere a Parchetului din Madrid pentru o presupusa frauda fiscala de 14,7 milioane de euro. Frauda s-ar fi comis in perioada 2011-2014, prin intermediul unor societati din Insulele Virgine si Irlanda, a anuntat justitia spaniola.