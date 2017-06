u."Clubul nostru s-a inteles cu formatia Akhisar Belediye Genclik ve Spor pentru transferul atacantului congolez Loteteka Bokila. Ii dorim mult succes lui Bokila in culorile alb si visiniu!", se precizeaza pe site-ul oficial al gruparii din Ardeal.In varsta de 28 de ani, atacantul Bokila a mai jucat in Romania la Petrolul Ploiesti, in stagiunea 2012-2013.