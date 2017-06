​Europa League: Astra Giurgiu, duel cu PFC Zire (Azerbaidjan) sau FC Differdange (Luxemburg) in turul doi preliminar

Astra va juca partida tur in deplasare, la 13 iulie, iar returul pe teren propriu, la 20 iulie.PFC Zire (locul patru in sezonul trecut in Azerbaidjan) si FC Differdange (vicecampioana Luxemburgului, a pierdut titlul la golaveraj in fata lui Dudelange) vor evolua in primul tur preliminar la 29 iunie si 6 iulie, transmite News.ro.