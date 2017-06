Champions League: Turul intai si doi al preliminariilor - Program complet  

Programul complet al meciurilor din primele doua tururi preliminare ale Ligii Campionilor este urmatorul, conform News.ro:Vikingur (Insulele Feroe) - Trepca '89 (Kosovo)Hibernians (Malta) - FCI Tallinn (Estonia)Alaskert (Armenia) - FC Santa Coloma (Andorra)The New Saints (Tara Galilor) - Europa (Gibraltar)Linfield (Irlanda de Nord) - La Fiorita (San Marino)Partidele din primul tur preliminar al Ligii Campionilor se vor disputa la 27 si 28 iunie (turul) si 4 si 5 iulie (returul).APOEL Nicosia (Cipru) - Dudelange (Luxemburg)Zalgiris Vilnius (Lituania) - Ludogoret Razgrad (Bulgaria)Qarabag FK (Azerbaidjan) - Samtredia (Georgia)Partizan Belgrad (Serbia) - Buducnost Podgorica (Muntenegru)Hibernians (Malta) sau FCI Tallinn (Estonia) - FC Salzburg (Austria)Serif Tiraspol (Moldova) - FK Kukesi (Albania)FC Astana (Kazahstan) - Spartaks Jurmala (Letonia)BATE Borisov (Belarus) - Alaskert (Armenia) sau FC Santa Coloma (Andorra)MSK Zilina (Slovacia) - FC Copenhaga (Danemarca)Hapoel Beer-Sheva (Israel) - Honved Budapesta (Ungaria)NK Rijeka (Croatia) - The New Saints (Tara Galilor) sau Europa (Gibraltar)Malmo FF (Suedia) - Vardar Skopje (Macedonia)Zrinjski (Bosnia-Hertegovina) - NK Maribor (Slovenia)Dundalk (Irlanda) - Rosenborg Trondheim (Norvegia)FH Hafnarfjordur (Islanda) - Vikingur (Insulele Feroe) sau Trepca '89 (Kosovo)Linfield (Irlanda de Nord) sau La Fiorita (San Marino) - Celtic Glasgow (Scotia)IFK Mariehamn (Finlanda) - Legia Varsovia (Polonia).Partidele din aceasta faza preliminara a Ligii Campionilor vor avea loc la 11 si 12 iulie (turul) si 18 si 19 iulie (returul).