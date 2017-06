​VIDEO Euro 2017 U21: Spania - Macedonia 5-0/ Hat-trick spectaculos reusit de Marco Asensio

Asensio a punctat pentru iberici in minutele 16', 54', 72', iar celelalte doua goluri au fost semnate de Saul Niguez (Atletico Madrid) 10' si Gerard Deulofeu (AC Milan) 35' - penalty.Campionatul European Under 21 este gazduit de Polonia si se desfasoara in perioada 16-30 iunie 2017. In Romania, turneul poate fi urmarit pe Digi Sport.Suedia - Anglia 0-0Polonia - Slovacia 1-2 (Lipski 1' / Valjent 20', Safranko 78').1. Slovacia 3 puncte2. Anglia 13. Suedia 14. Polonia 0.Portugalia - Serbia 2-0 (Guedes 37', Bruno Fernandes 88')Spania - Macedonia 5-0 (Saul 10', Asensio 16', 54', 75', Deulofeu-35' penalty).1. Spania 3 puncte2. Portugalia 33. Serbia 04. Macedonia 0.Italia, Germania, Cehia, Danemarca.Romania a ratat prezenta la Campionatul European U21, dupa ce a terminat pe locul al treilea in grupa 5 de calificare, in spatele Danemarcei si Bulgariei. Pe ultimele pozitii s-au aflat Tara Galilor, Luxemburg si Armenia.