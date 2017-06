A Bola speculeaza: Cristiano Ronaldo vrea sa plece din Spania

"Decizia lui Ronaldo este ireversibila si a transmis-o deja presedintelui clubului Real Madrid. Cristiano este total indignat", se scrie in A Bola."Real Madrid CF este absolut convins ca jucatorul nostru Cristiano Ronaldo isi va demonstra totala nevinovatie in acest proces" - oficialii celor de la Real Madrid.Conform elconfidencial.com, formatia de pe "Santiago Bernabeu" ar fi cerut ziarelor din Spania sa nu foloseasca poze cu Ronaldo in tricoul "blanco" atunci cand este vorba de scandalul de frauda fiscala in care este implicat atacantul lusitan.Tot A Bola a anuntat in urma cu doar cateva zile ca Realul a primit o oferta de 180 de milioane de euro in schimbul atacantului sau, fara insa sa precizeze despre ce echipa este vorba.Ramane de vazut daca Ronaldo isi doreste sau nu cu adevarat sa paraseasca Spania.Cazul nu este insa singular in Spania, Lionel Messi trecand printr-o situatie asemanatoare. Argentinianul a fost condamnat in apel la 21 de luni de inchisoare pentru frauda fiscala. Condamnarea a fost confirmata in apel, dupa ce in iulie 2016, Messi si tatal sau au primit o pedepsa de 21 de luni pentru frauda fiscala. Pedeapsa pentru tatal lui Messi a fost micsorata de la 21 la 15 luni.