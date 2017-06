ACS Poli Timisoara a invins UTA Batrana Doamna, scor 3-1, si ramane in Liga I

Echipa ACS Poli Timisoara a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 3-1, formatia UTA Batrana Doamna, si va ramane si in sezonul viitor in Liga I. Poli s-a impus si in turul barajul de mentinere/promovare, scor 2-1, potrivit news.ro.



Pentru Poli au marcat Barbut '17, Dragut '21 si Henrique '88, iar pentru UTA a punctat Petre, in minutul 5.

UTA Batrana Doamna a evoluat in formula: Miron - Adili, Manea, Gligor, Burla - Stratila (Piccioni '62), Chindris, Tanase (Stahl '46), Vilceanu (Copil '46)- A. Petre, Curtuius. Antrenor: Laurentiu Rosu

Pentru ACS Poli au jucat: Straton - Straut, Cinu, Scutaru, Seroni - Barbut, Artean, Croitoru (Fucek '66), Soljic - Mailat (Doman '75)- Draghici. Antrenor: Ionut Popa

Meciul a fost arbitrat de Radu Petrescu, ajutat de asistentii Vladimir Urzica si Alexandru Cerei.

Rezerva a fost Iulian Calin.

In tur, luni, Poli Timisoara s-a impus acasa, cu scorul de 2-1.