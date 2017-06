Vlad Chiriches: Daum e un antrenor bun, a incercat sa implementeze ceva nou, dar i-a fost greu

Capitanul echipei nationale a Romaniei, Vlad Chiriches, a declarat, marti, dupa victoria din meciul amical cu Chile, scor 3-2, ca germanul Christoph Daum este un antrenor bun care a incercat sa implementeze ceva nou, dar i-a fost greu, potrivit news.ro.



"Dupa minutul 20 am reusit un joc bun, am aratat ca o echipa puternica. Am incercat sa trecem peste rezultatul din Polonia, deoarece nimeni nu se mai gandeste la calificare. Am incercat sa dam un restart echipei nationale. Important e sa cladim ceva si sa speram pentru Campionatul European din 2020. E dureros ca nu putem ajunge la o Cupa Mondiala. Daum e un antrenor bun, a incercat sa implementeze ceva nou, dar i-a fost greu. Avem nevoie de un nou inceput", a spus Chiriches la Sport.ro.

Reprezentativa Romaniei a invins, marti, pe Cluj Arena, cu scorul de 3-2, selectionata statului Chile, detinatoarea Copei America si locul 4 in ierarhia FIFA, dupa ce a fost condusa cu scorul de 2-0. Chilienii au evoluat cu un jucator mai putin dupa eliminarea lui Medel din minutul 33.

Golurile "tricolorilor" au fost marcate de Stancu '31, Stanciu '60 si Baluta '83, in timp ce pentru chilieni au inscris Vargas '8 si Valencia '18.