Cristiano Ronaldo, acuzat oficial de frauda fiscala - Prejudiciu estimat la 14,7 milioane de euro

Procuratura Spaniei precizeaza intr-un comunicat oficial ca atacantul celor de la Real Madrid a fost "constient si voluntar", iar "structura economica" formata in 2010 a fost facuta cu scopul evident de a ascunde anumite venituri din vanzarea drepturilor de imagine.Cazul nu este insa singular in Spania, Lionel Messi trecand printr-o situatie asemanatoare. Argentinianul a fost condamnat in apel la 21 de luni de inchisoare pentru frauda fiscala. Condamnarea a fost confirmata in apel, dupa ce in iulie 2016, Messi si tatal sau au primit o pedepsa de 21 de luni pentru frauda fiscala. Pedeapsa pentru tatal lui Messi a fost micsorata de la 21 la 15 luni.Dupa spusele celor de la Forbes, Cristiano Ronaldo este cel mai bine platit sportiv din lume, cu 82,6 milioane de euro intr-un an de zile.