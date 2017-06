Barajul pentru Liga I: Poli Timisoara a invins UTA, scor 2-1, in prima mansa

Formatia ACS Poli Timisoara a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa UTA Batrana Doamna Arad, in prima mansa a barajului de mentinere/promovare in Liga I. Timisorenii au jucat jumatate de ora in inferioritate numerica, potrivit news.ro.



Au marcat Pedro Henrique '22 si Gabriel Canu '25 pentru ACS Poli, respectiv Stratila '52 pentru UTA.

In minutul 65, de la gazde a fost eliminat George Neagu, dupa ce a primit al doilea cartonas galben.

ACS Poli Timisoara: Curileac - Straut, Canu, Bocsan, Neagu - Artean, Soljici - Barbut (Mailat '61), Croitoru, Doman (Seroni '68) -Popovici (Henrique '15). Antrenor: Ionut Popa.

UTA Arad: Miron - Mevlan, Gligor, Manea, Burla - Stratila (Tanase '63), Chindris, Copil (Vilceanu '77), Muntean (Stahl '46), Curtuius, Ad. Petre. Antrenor: Laurentiu Rosu.

Cartonase galbene: Doman '42, Canu '51, Neagu '59, '65, Croitoru '88 / Stratila '40, Chindris '64, Ad. Petre '71, Manea '90

Cartonas rosu: Neagu '65

Arbitri: George Gaman - Octavian Sovre, Mircea Orbulet - Marcel Birsan

Observatori: Stan Prodan, Viorel Ilinca

Partida retur va avea loc joi, de la ora 17.30, pe stadionul din Siria.