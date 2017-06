Reactia lui Roberto Carlos dupa ce a fost acuzat de dopaj: "Daca as fi folosit vreo substanta interzisa, s-ar fi descoperit"

Potrivit ARD, fostul fundas s-ar fi numarat printre clientii lui Julio Cesar Alves, medic acuzat ca a administrat substante dopante mai multor sportivi.Jurnalistii de la postul german au discutat cu Julio Cesar Alves, pretinzand ca fac parte dintr-o firma care reprezinta fotbalisti si ca au nevoie de substante anabolizante. Medicul a spus ca ofera suplimente de inalta calitate si ca in trecut l-a ajutat si pe Roberto Carlos.In plus, sportiva Eliane Pereira, depistata pozitiv in 2011, a afirmat pentru ARD ca a intalnit de mai multe ori "un star al nationalei Braziliei" la cabinetul doctorului Alves.Agentia Braziliana Antidoping a raportat ca medicul respectiv administra substante dopante sportivilor si ii ajuta sa manipuleze testele antidoping. Raportul a ajuns la un minister, care a deschis in 2002 o ancheta, insa ulterior s-a renuntat la ancheta. Si in acea perioada a fost mentionat numele lui Roberto Carlos."Resping categoric acuzatiile iresponsabile facute de ARD si precizez ca nu am folosit niciodata vreun artificiu pentru a avea un avantaj pe teren fata de colegii mei. In documentar este citat un doctor pe care nu l-am intalnit niciodata. Le-am cerut deja avocatilor mei sa inceapa procedurile legale. Le vom cere sa dovedeasca aceste acuzatii, in fata judecatorului si publicului. In documentar se mai mentioneaza, extrem de vag, ca am fost ᅡvazutᅡ la clinica acestui medic in iulie 2002, perioada in care m-am intors in Brazilia dupa castigarea Cupei Mondiale pentru a participa la ceremonii si, la scurt timp dupa, am revenit la Madrid, in Spania, fara sa ajung vreo clipa la Piracicaba. In plus, in reportaj un exista nicio dovada cu privire la presupusa mea implicare in acest caz",Fostul fotbalist subliniaza ca acuzatiile din documentarul ARD "sunt total opuse" mentalitatii sale. "In peste 20 de ani de cariera de jucator profesionist, nu am fost depistat pozitiv niciodata. Am jucat la noua cluburi, in Brazilia, Italia, Spania, Turcia, Rusia, India, si bineinteles pentru echipa nationala a Braziliei, am participat la doua turnee finale ale Cupei Mondiale, si am fost testat frecvent. Daca as fi folosit vreo substanta interzisa, s-ar fi descoperit", a conchis el.