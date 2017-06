​VIDEO Polonia - Romania 3-1/ Hat-trick-ul lui Lewandowski ii tine pe tricolori departe de Mondial

Lewandowski a inscris in minutele 29 (penalti), 57 si 62 (penalti), iar Stancu a punctat pentru Romania in minutul 77.Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-1Armenia - Kazahstan 2-0Muntenegru - Polonia 1-2Kazahstan - Danemarca 1-3Muntenegru - Armenia 4-11 Polonia 16 puncte (15-7)2 Muntenegru 10 (14-7)3 Danemarca 10 (10-6)4 Romania 6 (7-7)5 Armenia 6 (7-14)6 Kazahstan 2 (4-16).Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, Romania - Armenia (ora 21:45)4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Romania, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, Romania - Kazahstan (ora21:45)8 octombrie 2017: Danemarca - Romania, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00).