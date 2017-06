LIVESCORE Polonia - Romania 1-0 (Rep I)/ Penalti pentru gazde

28' Penalti pentru polonezi, dupa ce Sapunaru l-a tras in careu pe LewandowskiFara ocazii de gol in primul sfert de ora. Polonezii incearca sa isi impuna stilul ofensiv, insa pana acum tricolorii se apara grupat (aglomereaza frecvent zona centrala). Intentiile echipei lui Daum sunt clare: aparare si eventuale iesiri pe contraatac. Florin Andone se zbate mult, insa este mult prea singur intre fundasii polonezi (distanta mare intre compartimentul median si atacantul tricolorilor).A inceput partida de la Varsovia, atmosfera incendiara pe "Narodowy"S-a disputat mai devreme:Kazahstan - Danemarca 1-3(Kuat '76/ Jorgensen '27, Eriksen '50 (penalti), Dolberg '81)1. Wojciech Szczesny - 20. Lukasz Piszczek, 4. Thiago Cionek, 2. Michal Pazdan, 3. Artur Jedrzejczyk - 16. Jakub Blaszczykowski, 5. Krzysztof Maczynski, 8. Karol Linetty, 11. Kamil Grosicki - 19. Piotr Zielinski - 9. Robert Lewandowski (cpt). Selectioner: Adam Nawalka.12. Lukasz Skorupski, 22. Lukasz Fabianski - 6. Igor Lewczuk, 7. Arkadiusz Milik, 10. Grzegorz Krychowiak, 13. Maciej Rybus, 14. Lukasz Teodorczyk, 15. Bartosz Bereszynski, 17. Slawomir Peszko, 18. Marcin Kaminski, 21. Jacek Goralski, 23. Kamil Wilczek.12. Ciprian Tatarusanu - 2. Romario Benzar, 6. Vlad Chiriches (cpt), 22. Cristian Sapunaru, 3. Alin Tosca, 14. Iasmin Latovlevici - 19. Bogdan Stancu, 8. Mihai Pintilii, 18. Razvan Marin, 7. Alexandru Chipciu - 9. Florin Andone. Selectioner: Christoph Daum.1. Costel Pantilimon, 16. Florin Nita ¬ 4. Florin Gardos, 5. Dorin Rotariu, 10. Gheorghe Grozav, 11. Andrei Ivan, 13. Alexandru Baluta, 15. Bogdan Tiru, 17. Eric Bicfalvi, 20. Sergiu Hanca, 21. Cristian Ganea, 23. Nicolae Stanciu.Ruddy Buquet /Frederic Cano, Guillaume Debart (toti din Franta).10 iunie 2017: Kazahstan - Danemarca 1-3, Muntenegru - Armenia, Polonia - Romania (ora 21:45)1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, Romania - Armenia (ora 21:45)4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Romania, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, Romania - Kazahstan (ora 21:45)8 octombrie 2017: Danemarca - Romania, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00)Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-1Armenia - Kazahstan 2-0Muntenegru - Polonia 1-2Kazahstan - Danemarca 1-31. Polonia (12-6) 13 puncte2. Muntenegru (10-6) 73. Danemarca (7-5) 75. Armenia (6-10) 66. Kazahstan (3-13) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.