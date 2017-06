Nicolae Dica, prezentat oficial la FCSB: "Obiectivul este castigarea campionatului"

Dica va avea intreaga responsabilitate tehnica, insa va ocupa functia de antrenor secund deoarece nu detine inca licenta Pro. Postul de antrenor principal al echipei FCSB ii va reveni in aceste conditii lui Viorel Tanase, cel care a fost coleg de echipa cu Nicolae Dica in sezonul 2003-2004 la FC Arges Pitesti, scrie Agerpres.Directorul sportiv al gruparii FCSB, Mihai Stoica, a declarat in conferinta de presa ca Nicolae Dica si Viorel Tanase au o motivatie extraordinara pentru a realiza performanta."9 iunie 2017 este o zi foarte importanta pentru Steaua. Ma bucur ca ma aflu intre doi antrenori, doi fosti fotbalisti, care mi-au marcat in mod pozitiv cariera. Sunt doi baieti care vin cu o motivatie extraordinara. O sa avem oarecum o conducere bicefala. Viorel Tanase a ajuns la Steaua acum in primul rand pentru ca Nicolae Dica nu detine inca licenta Pro, dar si pentru ca va putea sa il ajute foarte mult. Gandirea lui Nicolae Dica va fi insa cea mai importanta. Eu sunt convins ca vom avea succes in aceasta formula. Este adevarat ca i-am facut doua propuneri lui Gigi Becali, iar Gigi Becali este cel care a decis ca noi sa mergem pe mana lui Dica","E o onoare pentru mine sa antrenez aceasta echipa, mi-am dorit din tot sufletul sa se intample acest lucru. Si chiar nu credeam ca se va intampla asa de repede, dar am reusit cu ajutorul lui Dumnezeu, cu munca pe care am realizat-o de cand am renuntat la cariera de jucator. Ma bucur ca am ajuns la aceasta echipa. Voi munci cat voi putea pentru a-mi indeplini obiectivele, voi munci cu dragoste pentru ca iubesc aceasta echipa. Am petrecut ani extraordinari la Steaua ca jucator. Acum, ca antrenor, cat voi fi eu aici, va promit ca jucatorii vor da totul pe teren si vor avea o atitudine in care nimeni nu va putea sa le reproseze nimic. Am un contract semnat pe un an de zile, iar obiectivul este castigarea campionatului", a afirmat Dica.La randul sau, antrenorul principal Viorel Tanase s-a aratat bucuros ca a ajuns in conducerea tehnica a celei mai titrate echipe din Romania. "Sunt onorat si in acelasi timp fericit ca am ajuns la cel mai titrat club din Romania, multumesc tuturor pentru ca m-au cooptat in staff. Sunt constient ca am venit la un club important, la un club cu obiective mari si sper ca impreuna sa avem rezultate",In varsta de 37 de ani, Nicolae Dica ii succede la conducerea formatiei FCSB antrenorului Laurentiu Reghecampf, cel care si-a reziliat de comun acord contractul cu gruparea ros-albastra la finalul editiei 2016-2017 a Ligii I.Nicolae Dica a mai fost secund la Steaua in 2014 si 2015, perioada in care echipa a fost pregatita de Costel Galca, iar apoi de Mirel Radoi.Lotul formatiei FCSB va pleca vineri seara spre Slovacia, acolo unde va efectua primul turneu de pregatire, intre 9 si 22 iunie. Al doilea stagiu de pregatire este programat in perioada 25 iunie - 8 iulie, la Apeldoorn, Olanda.