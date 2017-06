Presa: Zinedine Zidane isi va prelungi contractul cu Real Madrid pana in 2020

Actualul contract al tehnicianului expira in 2018.Zidane a castigat in acest sezon titlul de campion al Spaniei cu Real, cucerind totodata pentru al doilea an consecutiv trofeul Ligii Campionilor cu gruparea madrilena, dupa finala disputata pe 3 iunie, la Cardiff, impotriva italienilor de la Juventus Torino (scor 4-1).AS precizeaza ca noul acord prevede si o crestere salariala substantiala, care il va aduce pe Zidane "la nivelul celor mai bine platiti antrenori din Europa".Zinedine Zidane (44 ani) a fost numit la conducerea tehnica a lui Real Madrid in ianuarie 2015, dupa demiterea spaniolului Rafa Benitez, elevii sai inregistrand de atunci 65 de victorii, 15 egaluri si doar 7 infrangeri in 87 de partide disputate.