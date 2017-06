Edward Iordanescu, noul antrenor al echipei Astra Giurgiu

Noul antrenor al echipei Astra este, oficial, de astazi, Edward Iordanescu. Acesta a semnat, in aceasta dupa-amiaza, un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane cu clubul nostru, alaturi de staff-ul sau, compus din Alexandru Radu, Ionut Stelescu si Bogdan Parvu", se arata pe site-ul gruparii giurgiuvene.Noua conducere tehnica a Astrei a condus si primul antrenament, la care au fost prezenti 19 jucatori, care au efectuat vizita medicala in cursul diminetii.Lotul prezent la prima sedinta de pregatire a fost urmatorul: Ionut Bosneag, Cristi Nedelcovici - portari, Alexandru Dandea, Viorel Nicoara, Silviu Balaure, Radu Crisan, Robert Boboc, Ciprian Biceanu, Romario Moise,Valentin Gheorghe, Mihai Butean, Madalin Raileanu, Claudiu Belu, Erico da Silva, Ovidiu Pitian, Filip Mrjlak, Alexandru Ionita II, Marquinhos Vidal - jucatori de camp.Alexandru Stan a efectuat vizita medicala, dar a fost invoit la primul antrenament, in timp ce Cristian Sapunaru si Silviu Lung jr. se afla in cantonamentul nationalei pentru partida cu Polonia, din preliminariile Cupei Mondiale.In zilele urmatoare, pana la plecarea lotului in cantonamentul din Slovenia, programata la 10 iunie, mai sunt asteptati o serie de jucatori noi, cu care clubul Astra se afla in tratative.In sezonul trecut, cu Marius Sumudica la carma, Astra a jucat finala Cupei Romaniei si a terminat pe locul 6 in Liga I.