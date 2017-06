Benevento a promovat in Serie A datorita unui gol marcat de George Puscas in finala play-off-ului

Formatia Benevento a promovat in Serie A, joi, dupa ce a invins, cu scorul de 1-0, echipa Carpi, in mansa secunda a finalei play-off-ului de accedere in primul esalon, unicul gol al partidei fiind inscris de George Puscas. In turul finalei, cele doua echipe au remizat, scor 0-0, potrivit news.ro.



Puscas, titular la Benevento, a marcat in minutul 32.

Fotbalistul roman a evoluat pana in minutul 72.

Benevento a incheiat sezonul regulat in Serie B pe locul 5. Primele doua clasate, SPAL si Hellas Verona au promovat direct, iar ocupantele locurilor 3-8 au disputat play-off-ul pentru promovare.

In primul meci din play-off, Benevento a invins Spezia, scor 2-1, iar apoi a trecut in semifinale de Perugia, in dubla mansa, 1-0 si 1-1. Dupa ce s-a impus in finala cu Carpi, Benevento a ajuns in premiera in prima liga din Italia.