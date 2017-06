​VIDEO Jucatorii echipei de fotbal a Arabiei Saudite nu au participat la momentul de reculegere in memoria victimelor atentatului din Londra

Echipa de fotbal a Arabiei Saudite a fost huiduita de suporterii australieni dupa ce jucatorii sauditi nu au participat la minutul de reculegere anuntat in memoria victimelor atentatului terorist de la Londra, scrie The Telegraph La inceputul meciului de pe stadionul din Adelaide pentru calificarile la Campionatul Mondial, crainicul a anuntat un moment de reculegere.Jucatorii Australiei s-au aliniat in centrul stadionului, insa cei sauditi s-au dispersat, unii continunandu-si chiar incalzirea.Un purtator de cuvant al Federatiei Australiene de Fotbal, citat de Daily Mail, a declarat ca oficiali sauditi au anuntat anterior ca nu vor participa la minutul de reculegere deoarece nu este in conformitate cu cultura Arabiei Saudite, dar vor respecta acest obicei.8 oameni au fost ucisi dupa ce trei islamisti radicali au intrat cu masina in pietoni pe London Bridge dupa care au inceput sa injunghie oameni pe strazile din Borough Market.Australia a invins Arabia Saudita cu 3-2.