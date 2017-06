Duckadam: Nu mai am nicio treaba cu Steaua. Pensia o primesc de la Dinamo

"Eu nu mai am nicio treaba cu Steaua. Eu imi primesc pensia de la Dinamo. Am lucrat sapte ani la Politia de Frontiera, asa ca de acolo imi vine pensia, asa ca nu mai am nicio legatura cu Steaua. Supararea mea nu are nicio legatura cu acest diferend existent acum intre FCSB si CSA. Eu nu sunt multumit de felul in care am fost tratat, de-a lungul timpului, de catre cei de la Armata si de aceea nu mai vreau sa am de a face cu ei. Cred ca mi-am facut datoria pentru Steaua, chiar daca a fost o perioada scurta, dar felul in care s-au comportat.... n-are rost. Cat despre organizarea de la CCA, este trist pentru ca a fost o organizare, cum se spune, pe genunchi. Au fost totusi 70 de ani. Cei care au filmat si care probabil nu au fost chiar inspirati au luat cadre si de sus si am vazut cum sala era goala", a spus Duckadam la Digi Sport.Marti seara s-a sarbatorit intr-o gala organizata la Cercul Militar National implinirea a 70 de ani de la infiintarea CSA Steaua. La gala au fost premiati mai multi sportivi de legenda ai CSA Steaua, printre care Viorica Viscopoleanu, Anisoara Cusmir, Anghel Iordanescu sau Laura Badea.