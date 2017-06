Forbes: Manchester United a depasit Real Madrid in topul celor mai valoroase cluburi

Valoarea gruparii de pe Old Trafford la finalul sezonului 2015-2016 este estimata de Forbes la 3,69 miliarde dolari (3,27 miliarde euro), in crestere cu 11% fata de anul anterior.Clubul englez, care a castigat in acest sezon competitia Europa League si s-a clasat pe locul 6 in Premier League, le devanseaza pe FC Barcelona (3,64 miliarde dolari) si Real Madrid (3,58 miliarde), locurile urmatoare fiind ocupate de Bayern Munchen (2,71 miliarde) si Manchester City (2,08 miliarde).Desi pe plan sportiv a dezamagit in ultimii ani, Manchester United domina in schimb fotbalul european cu rezultatele sale financiare.Conform Forbes, echipa pregatita in prezent de portughezul Jose Mourinho a generat in sezonul 2015-2016 o cifra de afaceri de 765 milioane dolari, cu 77 milioane in plus decat cele generate de FC Barcelona si Real Madrid, care s-au stabilit la 688 milioane dolari.Manchester United a inregistrat un beneficiu operational de 288 milioane dolari, cu 107 milioane mai mult decat Real Madrid, care a castigat sambata prestigioasa Liga a Campionilor, pentru al doilea an consecutiv.Clubul englez isi domina, de asemenea, rivalii si in privinta retetelor de sponsorizare si marketing, cu 405 milioane dolari, fara a dispune insa de cel mai bine remunerat contract de sponsorizare a tricoului (214 milioane fata de 233 milioane pentru FC Barcelona).Asa cum era de asteptat, campionatul Angliei, care a primit 4,55 miliarde de dolari pe sezon pentru drepturile sale de televizare, este liga cea mai prospera, avand sase cluburi in topul 10 al clasamentului Forbes.