Polonia vs Romania - Ruddy Buquet (Franta) va arbitra partida de la Varsovia

Buquet va fi ajutat de asistentii Federic Cano si Guillaume Debart, iar Nicolas Rainville va fi rezerva.Ruddy Buquet, in varsta de 40 de ani, este arbitru FIFA din 2011. El a condus la centru meciul amical Romania - Spania, scor 0-0, din 27 martie 2016, si partida Astra Giurgiu - AS Trencin, scor 2-2, la 8 august 2013, in turul trei preliminar al Ligii Europa.10 iunie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Armenia,1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, Romania - Armenia (ora 21:45)4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Romania, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, Romania - Kazahstan (ora 21:45)8 octombrie 2017: Danemarca - Romania, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00)Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-1Armenia - Kazahstan 2-0Muntenegru - Polonia 1-21. Polonia (12-6) 13 puncte2. Muntenegru (10-6) 73. Danemarca (7-5) 75. Armenia (6-10) 66. Kazahstan (3-13) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.