Polonia vs Romania - Alexandru Chipciu: "Avem sanse sa castigam la Varsovia, Polonia nu e campioana mondiala si europeana"

"Si noi avem sanse sa castigam in Polonia, trebuie sa credem asta. Intr-adevar, au o echipa foarte puternica, dar nici Polonia nu e campioana mondiala si europeana. Asa ca noi vom incerca sa castigam puncte la Varsovia. Poate la prima vedere pare imposibil sa ne calificam sau sa batem Polonia, dar asta nu inseamna ca vom merge acolo sa facem act de prezenta. Suntem constienti ca vom avea un meci foarte greu, pentru ca am vazut la Bucuresti cat de buni sunt. Insa eu am mare incredere ca putem face un meci bun acolo. E clar ca daca vom pierde in Polonia nu vom mai avea sanse la calificare. Si daca vom face egal cred ca va fi foarte greu, pentru ca locul 2 ar trebui sa aiba un anumit numar de puncte pentru a spera la baraj" -"Nu stiu daca jucand ofensiv neaparat vei castiga sau vei avea ocazii de gol. Fotbalul s-a schimbat mult in ultimul timp, iar echipe care evolueaza mai defensiv incep sa castige din ce in ce mai multe meciuri. Important este ca fiecare dintre noi sa dea maximum, sa faca un efort dublu, ca sa zic asa, pentru a micsora valoarea dintre cele doua echipe. Polonia este o echipa foarte buna, care a progresat mult in ultima perioada. In urma cu zece ani Polonia era o echipa care pleca cu sansa a treia sau a patra in grupa de calificare, dar s-au schimbat lucrurile. Nici noi nu suntem "generatia de aur" sa ne calificam la fiecare turneu final", a precizat"Ce sa mai vorbim despre el? Cred ca toata lumea il cunoaste, este un jucator mare, iar asta stim si de la televizor si din meciul direct cu Polonia. Stiu ca Polonia este o echipa buna, dar asta nu inseamna ca noaptea nu pot sa dorm si ma gandesc la Lewandowski ca si cand ar avea coarne", a conchis10 iunie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Armenia, Polonia - Romania (ora 21:45)1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, Romania - Armenia (ora 21:45)4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Romania, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, Romania - Kazahstan (ora 21:45)8 octombrie 2017: Danemarca - Romania, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00)Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-1Armenia - Kazahstan 2-0Muntenegru - Polonia 1-21. Polonia (12-6) 13 puncte2. Muntenegru (10-6) 73. Danemarca (7-5) 75. Armenia (6-10) 66. Kazahstan (3-13) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.