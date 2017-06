Liga 1: Vasile Miriuta si-a reziliat contractul cu CFR Cluj

"Dorim sa ii multumim pe aceasta cale lui Vasile pentru tot ce a reusit la echipa, pentru rezultatele excelente pe care le-a obtinut in sezonul precedent, in care echipa s-a clasat pe un loc 4 care ne bucura. Accederea in Play-Off-ul Ligii 1 a fost unul dintre obiective, iar acest lucru l-am obtinut cu "Tati" la carma echipei. Intreaga conducere ii multumeste pentru efortul depus la CFR Cluj si pentru rezultatele obtinute! Multumim pentru tot, "Tati"!", a scris CFR pe site-ul oficial.Vasile Miriuta era la conducerea gruparii clujene de la inceputul sezonului.Luni, presedintele CFR Cluj, Iuliu Muresan, a declarat ca Dan Petrescu va fi noul antrenor al echipei si va fi prezent, vineri, la reunirea lotului formatiei ardelene pentru sezonul 2017/2018.