Peter Bosz, noul antrenor al Borussiei Dortmund

Bosz, 53 de ani, a parasit dupa doar un sezon pe finalista Europa League, Ajax Amsterdam, echipa cu care avea doi ani de contract.Oficialii clubului german au fost de acord sa achite suma de reziliere a contractului cu Ajax pentru Bosz, insa cuantumul nu a fost precizat.Bosz a mai antrenat, in 1998, in Bundesliga, pe Hansa Rostock, inainte de a pleca in Olanda, unde a condus de pe banca tehnica mai intai pe Vitesse Arnheim, intre 2013-2016.