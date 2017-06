Becali: M-am inteles cu Budescu, maine trebuie sa facem actele

. Si eu am spus da, le-am acceptat si normal maine trebuie sa semnam contractul. Au fost si pretentii exagerate, dar nu poti sa joci in cupele europene fara jucatori valorosi. Numai prin munca, e greu. El a spus asta si asta, doua lucruri. A mai vrut inca ceva in fiecare an. Sunt de acord cu 300.000 la semnatura, pe care nu ii ia de la mine, ci de la Astra. Eu platesc 750.000 clauza si el in trei zile, conform contractului cu Astra, trebuie sa primeasca 300.000. Nu se pune problema sa plece Alibec, nu ma intereseaza nicio oferta, ca nu e de vanzare", a declarat Becali, la Digi Sport.

Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni seara, ca s-a inteles cu mijlocasul Constantin Budescu sa vina la echipa antrenata de Constantin Dica. Dupa ce a mai ajuns in iarna la o intelegere similara cu jucatorul Astrei, care nu s-a concretizat, Becali spune acum ca nu il poate considera pe Budescu fotbalistul echipei sale pana nu semneaza actele, potrivit News.ro."Noi o sa platim clauza, ne-am inteles. Nou este ca el a cerut ceva si eu am spus da. Ma refer la contractul lui, din punct de vedere financiar. Cu alte cuvinte, maine trebuie sa facem actele. Numai el sa nu spuna altceva. Cu Budescu doar cand ai semnat contractul stii. Am vorbit cu Lovin mi-a spus: