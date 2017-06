ASA Targu Mures si Pandurii au retrogradat in Liga II; Juventus si Sepsi vor juca in Liga I; Poli si UTA la baraj

Dupa 12 ani, Pandurii retrogradeaza in Liga II, alaturi de ASA Targu Mures, cele doua echipe ocupand ultimele doua pozitii in play-out.Concordia Chiajna a reusit sa se salveze dupa victoria cu FC Voluntari, scor 1-0, in timp ce timisorenii, care au remizat, scor 2-2, cu Gaz Metan Medias, au fost nevoiti sa astepte multe minute pentru a afla rezultatul final al meciului de la Botosani, unde gazdele s-au impus cu 2-1 si i-au trimis pe gorjeni in Liga II.Ultimul meci al acestui sezon in Liga I, ASA Targu Mures - CSM Poli Iasi, are loc, luni, de la ora 15.00.Din Liga II au promovat Juventus Bucuresti si Sepsi Sfantu Gheorghe, iar UTA Batrana Doamna va juca barajul pentru promovare cu Poli Timisoara.Au marcat Golofca '88 si Fulop '90+3 pentru Botosani, respectiv Florin Ilie '90+1 pentru Pandurii.In minutul 90+6, de la gazde a fost eliminat Mihai Roman, dupa o busculada creata pe teren.Pentru Gaz Metan a marcat Eric De Oliveira in minutele 13 si 24, iar pentru Poli Timisoara au inscris Popovici '38 si Mailat '81.Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Gradinaru, in minutul 6, cu un sut din 11 metri lateral dreapta.