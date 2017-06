Gianluigi Buffon, dupa a treia finala de Liga Campionilor pierduta: "Am pus in dificultate Realul, dar nu imi pot explica ce s-a intamplat in partea a doua a meciului"

Buffon a pierdut si finalele din 2003 si 2015 in tricoul lui Juve, cu Milan si Barcelona."Suntem dezamagiti. Am avut o prima repriza excelenta, in care am facut tot ceea ce trebuie pentru a castiga aceasta finala. Am pus in dificultate Realul, dar nu imi pot explica ce s-a intamplat in partea a doua, cand nu am mai reusit sa controlam jocul. Si-au aratat clasa si atitudinea in astfel de meciuri",Juventus Torino a fost invinsa de Real Madrid, scor 4-1, sambata seara, in finala Champions League de la Cardiff. Golurile madrilenilor au fost reusite de Cristiano Ronaldo '20 si '64, Casemiro '61 si Asensio '90. Unicul gol al lui Juventus a fost inscris Mario Mandzukic, in minutul 27.In varsta de 39 de ani si 126 de zile, legendarul portar al lui Juventus a devenit al doilea cel mai in varsta jucator care s-a aflat pe teren intr-o finala de Champions League. Recordul e detinut de olandezul Edwin van der Sar, care avea 40 ani 211 zile cand Manchester United a fost invinsa in 2011 de Barcelona, scor 3-1.Edwin van der Sar (a jucat pentru Manchester United): Barcelona 3-1, 28/05/2011 - 40 ani 211 zileGianluigi Buffon:v Real Madrid, 03/06/2017 - 39 ani 126 zilePaolo Maldini:2-1 Liverpool, 23/05/2007 - 38 ani 331 zileLothar Matthaus: Manchester United 2-1, 26/05/1999 - 38 ani 66 zileRyan Giggs: Barcelona 3-1, 28/05/2011 - 37 ani 180 zileDaca Juventus ar fi triumfat in finala de la Cardiff, Buffon ar fi fost cel mai in varsta jucator care reusea sa castige trofeul Champions League.Paolo Maldini:2-1 Liverpool, 23/05/2007 - 38 ani si 331 zilePietro Vierchowod:1-1 Ajax, 22/05/1996 - 37 ani si 46 zileAlessandro Costacurta:0-0 Juventus, 28/05/2003 - 37 ani si 34 zileJavier Zanetti:2-0 Bayern Munchen, 22/05/2010 - 36 ani si 285 zileMarco Materazzi:2-0 Bayern Munchen, 22/05/2010 - 36 ani si 276 zile.Gianluigi Buffon are in palmares 8 titluri de campion cu Juventus, 4 Cupe ale Italiei (3 cu Juventus, una cu Parma), 6 Supercupe ale Italiei (5 cu Juventus, una cu Parma), o Cupa Uefa cu Parma, un Campionat Mondial cu nationala Italiei (2006). Singurul trofeu major care ii lipseste lui Buffon este Liga Campionilor.Victorii: 2Infrangeri: 71972/73: AFC Ajax - Juventus 1-01982/83: Hamburger SV - Juventus 1-01984/85: Juventus - Liverpool FC 1-01995/96: Juventus - AFC Ajax 1-1 (4-2 dupa penaltiuri)1996/97: Borussia Dortmund - Juventus 3-11997/98: Real Madrid -Juventus 1-02002/03: Juventus - AC Milan 0-0 (2-3 dupa penaltiuri)2014/15: Juventus - FC Barcelona 1-32016/17: Juventus - Real Madrid 1-4.