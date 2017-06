Massimiliano Allegri: "La 2-1 pentru Real ni s-au taiat picioarele. Aceasta a doua infrangere in trei ani nu trebuie sa ne opreasca"

"La 2-1 pentru Real ni s-au taiat picioarele. Real are jucatori mari, care pot face diferenta. Acum trebuie sa ne odihnim si sa o luam de la capat. Viata iti da posibilitatea de a incerca din nou, ne vom gandi ce putem imbunatati la echipa si la planul de joc. Sunt mandru de baietii mei. Anul viitor voi fi tot la Juventuns si vrem sa facem din nou lucruri mari in Liga Campionilor, sa castigam campionatul; aceasta a doua infrangere in trei ani nu ar trebui sa ne opreasca", a declaratJuventus Torino a fost invinsa de Real Madrid, scor 4-1, sambata seara, in finala Champions League de la Cardiff. Golurile madrilenilor au fost reusite de Cristiano Ronaldo '20 si '64, Casemiro '61 si Asensio '90. Unicul gol al lui Juventus a fost inscris Mario Mandzukic, in minutul 27.Echipa lui Allegri era neinvinsa pana la disputarea ultimului act al competitiei si incasase doar trei goluri in editia actuala de Champions League.In 2015, "Batrana Doamna" a pierdut finala Champions League in fata celor de la Barcelona. Catalanii s-au impus atunci cu 3-1. Vezi aici mai multe detalii.

Victorii: 2Infrangeri: 71972/73: AFC Ajax - Juventus 1-01982/83: Hamburger SV - Juventus 1-01984/85: Juventus - Liverpool FC 1-01995/96: Juventus - AFC Ajax 1-1 (4-2 dupa penaltiuri)1996/97: Borussia Dortmund - Juventus 3-11997/98: Real Madrid -Juventus 1-02002/03: Juventus - AC Milan 0-0 (2-3 dupa penaltiuri)2014/15: Juventus - FC Barcelona 1-32016/17: Juventus - Real Madrid 1-4.