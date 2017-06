LIVE Text Champions League, finala: Juventus vs Real Madrid 1-1 (PAUZA)/ 27' Executie superba reusita de Mandzukic

Juventus si Real Madrid s-au mai intalnit in finala Champions League in sezonul 1997-1998. Realul s-a impus atunci cu 1-0.

Juve a inregistrat 9 victorii si trei remize in aceasta editie a Champions League si poate deveni prima echipa care cucereste trofeul intr-un sezon fara a cunoaste infrangerea, dupa Manchester United in 2008.

Daca va invinge, Realul va deveni prima echipa care isi apara titlul castigat anterior, dupa AC Milan (4-0 cu Steaua in 1989, 1-0 cu Benfica in 1990).

Cristiano Ronaldo (2008, 2014) si Sergios Ramos (2014, 2016) ar putea deveni primii jucatori care inscriu in trei finale de Champions League.

Zinedine Zidane poate fi primul antrenor care castiga Champions League pentru al doilea an consecutiv daca Realul se va impune in fata lui Juventus.

Finala va fi transmisa in peste 200 de tari si se asteapta o audienta live de 160 de milioane de privitori.

Pentru ambele echipe este a sasea finala de Champions League (numita Cupa Campionilor Europeni pana in 1992), egaland recordul lui AC Milan.

Potrivit transfermarkt.com, Real Madrid are un lot in valoare de 764,80 milioane de euro, in timp ce jucatorii lui Juventus sunt cotati la 450,80 milioane de euro.

45' Prima repriza este prelungita cu doua minute45' Casemiro suteaza slab de la distanta, iar mingea trece pe langa poarta lui Buffon42' Carvajal vede si el cartonasul galben40' Pjanic suteaza puternic de la marginea careului, dar este blocat inca o data34' Dybala executa o lovitura libera de la aproximativ 25 de metri, insa trimite direct in zid. Cristiano Ronaldo a atins mingea cu mana, insa arbitrul a lasat jocul sa continue33'Ronaldo reia cu capul o centrare trimisa de pe partea stanga de Isco, insa mingea se duce pe langa poarta30' Cartonas galben pentru Sergio Ramos, dupa un fault asupra lui Dani Alves23' Pjanic este blocat la maginea careului de apararea lui Real Madrid12' Dybala vede cartonasul galben pentru un fault asupra lui Toni Kroos7' Trupa lui Massimiliano Allegri detine controlul in acest inceput de meci. Pjanic suteaza periculos de la marginea careului de 16 metri, insa Keylor Navas intervine inca o data salvator4' Acelasi Higuain suteaza de la distanta, dar Navas este din nou la post3' Gonzalo Higuain il pune la incercare pentru prima data pe Navas, cu o lovitura de cap. Portarul madrilenilor retine fara probleme1' Felix Brych fluiera inceputul meciului. Lovitura de start le-a apartinut celor de la Juventus. Acoperisul arenei a fost tras cu patru ore inainte de inceperea partidei, din motive de securitate.Se intoneaza imnul Champions League. Atmosfera senzationala pe Millennium Stadium. "The time is now" este mesajul afisat de galeria italienilorCele doua echipe intra pe terenTrupa americana Black Eyed Peas canta la cermonia de deschidere a finalei de la CardiffBuffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Alves, Pjanic, Khedira, Sandro - Dybala - Higuain, Mandzukic; Antrenor: Massimiliano Allegri.Neto, Benatia, Cuadrado, Marchisio, Lemina, Asamoha, Lichtsteiner.Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema; Antrenor: Zinedine Zidane.Casilla, Nacho, Bale, Kovacic, Asensio, Morata, Danilo.Felix Brych (Germania), ajutat de asistentii Mark Borsch, Stefan Lupp.Milorad Mazic (Serbia).Marco Fritz si Bastian Dankert (ambii din Germania).

Juventus vs Real Madrid



Intalniri directe: 18

Victorii Juventus: 8

Victorii Real Madrid: 8

Remize: 2

Golaveraj: 21-18 pentru Juventus.



Ultimele patru intalniri directe:



Real Madrid - Juventus 2-1 (Grupele Champions League, 2013)

Juventus - Real Madrid 2-2 (Grupele Champions League, 2013)

Juventus - Real Madrid 2-1 (Semifinalele Champions League, 2015)

Real Madrid - Juventus 1-1 (Semifinalele Champions League, 2015).

Parcursul celor doua echipe pana in finala:



Juventus



Faza grupelor: Juventus - Sevilla 0-0, Dinamo Zagreb - Juventus 0-4, Lyon - Juventus 0-1, Juventus - Lyon 1-1, Sevilla - Juventus 1-3, Juventus - Dinamo Zagreb 2-0

Optimi: FC Porto - Juventus 0-2, Juventus - FC Porto 1-0

Sferturi: Juventus - Barcelona 3-0, Barcelona - Juventus 0-0

Semifinale: AS Monaco - Juventus 0-2, Juventus - AS Monaco 2-1.



Real Madrid



Faza grupelor: Real Madrid - Sporting Lisabona 2-1, Borussia Dortmund - Real Madrid 2-2, Real Madrid - Legia Varsovia 5-1, Legia - Real 3-3, Sporting - Real 1-2, Real - Borussia Dortmund 2-2

Optimi: Real Madrid - Napoli 3-1, Napoli - Real 1-3

Sferturi: Bayern Munchen - Real Madrid 1-2, Real - Bayern 4-2

Semifinale: Real - Atletico Madrid 3-0, Atletico - Real 2-1.







Juventus vs Real Madrid in actuala editie de Champions League:



Victorii: 9-8

Remize: 3-3

Infrangeri: 0-1

Goluri marcate: 21-32

Goluri primite: 3-17

Posesia mingii: 53%-53%

Total ocazii de gol: 169-226

Cornere: 58-78

Cartonase galbene: 26-15

Cartonase rosii: 1-0

Faulturi comise: 167-112

Faulturi suferite: 166-169

Pase: 6694-7151

Pase reusite: 5893-6347.



Rezultatele inregistrate de Juventus in finala Cupei Campionilor Europeni/Champions League:



Victorii: 2

Infrangeri: 6



1972/73: AFC Ajax - Juventus 1-0

1982/83: Hamburger SV - Juventus 1-0

1984/85: Juventus - Liverpool FC 1-0

1995/96: Juventus - AFC Ajax 1-1 (4-2 dupa penaltiuri)

1996/97: Borussia Dortmund - Juventus 3-1

1997/98: Real Madrid -Juventus 1-0

2002/03: Juventus - AC Milan 0-0 (2-3 dupa penaltiuri)

2014/15: Juventus - FC Barcelona 1-3.



Rezultatele inregistrate de Real Madrid in finala Cupei Campionilor Europeni/Champions League:



Victorii: 11

Infrangeri: 3



1955/56: Real Madrid - Reims 4-3

1956/57: Real Madrid - Fiorentina 2-0

1957/58: Real Madrid - AC Milan 3-2

1958/59: Real Madrid - Reims 2-0

1959/60: Real Madrid - Eintracht Frankfurt 7-3

1961/62: Benfica - Real Madrid 5-3

1963/64: Internazionale Milano - Real Madrid3-1

1965/66: Real Madrid - Partizan 2-1

1980/81: Liverpool - Real Madrid 1-0

1997/98: Real Madrid - Juventus 1-0

1999/00: Real Madrid - Valencia 3-0

2001/02: Real Madrid - Bayer 04 Leverkusen 2-1

2013/14: Real Madrid - Atletico Madrid 4-1 (dupa prelungiri)

2015/16: Real Madrid - Atletico Madrid 1-1 (5-3 dupa penaltiuri).