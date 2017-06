Champions League, finala: Juventus vs Real Madrid (21:45)

Juventus si Real Madrid s-au mai intalnit in finala Champions League in sezonul 1997-1998. Realul s-a impus atunci cu 1-0.

Juve a inregistrat 9 victorii si trei remize in aceasta editie a Champions League si poate deveni prima echipa care cucereste trofeul intr-un sezon fara a cunoaste infrangerea, dupa Manchester United in 2008.

Daca va invinge, Realul va deveni prima echipa care isi apara titlul castigat anterior, dupa AC Milan (4-0 cu Steaua in 1989, 1-0 cu Benfica in 1990).

Cristiano Ronaldo (2008, 2014) si Sergios Ramos (2014, 2016) ar putea deveni primii jucatori care inscriu in trei finale de Champions League.

Zinedine Zidane poate fi primul antrenor care castiga Champions League pentru al doilea an consecutiv daca Realul se va impune in fata lui Juventus.

Finala va fi transmisa in peste 200 de tari si se asteapta o audienta live de 160 de milioane de privitori.

Pentru ambele echipe este a sasea finala de Champions League (numita Cupa Campionilor Europeni pana in 1992), egaland recordul lui AC Milan.

Juventus a cucerit in acest sezon Cupa Italiei si titlul de campioana pentru a sasea oara consecutiv. Cu Massimiliano Allegri pe banca tehnica, Juventus a reusit eventul in ultimii trei ani.

Real Madrid a castigat campionatul in Spania dupa o pauza de cinci ani si si-a trecut in palmares titlul cu numarul 33.

Zinedine Zidane a jucat in tricoul lui Juventus intre 1996-2001. A castigat doua titluri in serie A si a jucat in finala editiei 1997/1998 a Champions League, cand Juventus a fost invinsa chiar de Real Madrid.

Cu Massimiliano Allegri pe banca, AC Milan a fost invinsa de Real Madrid cu 2-0, pe "Santiago Bernabeu", in faza grupelor Champions League, sezonul 2010-2011.

Gonzalo Higuain a jucat pentru Real Madrid in perioada 2007-2013, reusind 121 de goluri in 264 de meciuri disputate in toate competitiile. Argentinianul a cucerit si trei titluri in La Liga.

Alvaro Morata a evoluat la Juventus intre 2014-2016, unde a inregistrat 63 de aparitii in campionatul Italiei si a inscris 15 goluri.

Sami Khedira a fost jucatorul echipei de pe Santiago Bernabeu in perioada 2010-2015, participand la castigarea Champions League in 2014 si la titlul de campioana a Spaniei in 2012.

Mario Mandzukic a jucat pentru Atletico Madrid in 2014/2015 si s-a confruntat cu Real Madrid de 7 ori. Bilantul sau este de 4 victorii, 2 remize si o infrangere.

Dani Alves a petrecut 14 sezoane in Spania: 6 la Sevilla si 8 la Barcelona. Recordul sau impotriva madrilenilor a fost de 22 de victorii, 7 egaluri si 13 infrangeri. A reusit sa inscrie de doua ori.

Finala Champions League va avea loc pe Millennium Stadium din Cardiff (Tara Galilor). Capitala Tarii Galilor va gazdui in premiera ultimul act al celei mai importante competitii de fotbal din Europa.

Arena a fost inaugurata in 1999, pentru Cupa Mondiala de Rugby. Capacitatea sa totala este de 73.445 de locuri.

Dotat cu un acoperis retractabil, Millennium Stadium este al doilea cel mai mare stadion acoperit din lume (dupa Cowboys Stadium, din Texas).

Pe arena din Cardiff evolueaza echipa nationala de fotbal si echipa nationala de rugby a Tarii Galilor.

Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain. Antrenor: Massimiliano Allegri.Sturaro, Pjaca (accidentati).Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Benzema, Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane.Felix Brych (Germania), ajutat de asistentii Mark Borsch, Stefan Lupp.Milorad Mazic (Serbia).Marco Fritz si Bastian Dankert (ambii din Germania)."Nu va fi usor, Real Madrid este detinatoarea trofeului, dar stim ce am construit tot sezonul si vom incerca sa aratam asta putin mai mult decat Real Madrid. Am muncit tot anul. Toate trofeele si toate victoriile din acest sezon au fost un fel de antrenament pentru maine (n.r. sambata). Trebuie sa fim relaxati si increzatori ca putem castiga trofeul. Statisticile nu conteaza pentru meciul de maine. Trebuie sa fim puternici si increzatori in capacitatile noastre. Am castigat campionatul si Cupa Italiei, astfel ca este deja un sezon extraordinar. Maine vom incerca sa il facem si mai extraordinar" -"Am muncit mult tot sezonul ca sa castigam La Liga si sa ajungem in aceasta finala. Cel mai important este sa fim pregatiti, si suntem. Stim ce inseamna presiunea. Suntem mereu considerati favoriti, dar de fapt in finala nu exista favoriti. Nici noi nu suntem favoriti si nici Juventus. Sansele sunt de 50-50. Dar suntem din nou in finala si orice este posibil. In fotbal trebuie sa dai totul. Am pierdut multe meciuri, asa ca stiu ca este posibil sa pierd. La fel este pentru Juventus. Vom incerca sa ne facem jocul. Stim ca intalnim o echipa mare. Ma astept la un joc deschis din partea ambelor echipe" -Intalniri directe: 18Victorii Juventus: 8Victorii Real Madrid: 8Remize: 2Golaveraj: 21-18 pentru Juventus.Real Madrid - Juventus 2-1 (Grupele Champions League, 2013)Juventus - Real Madrid 2-2 (Grupele Champions League, 2013)Juventus - Real Madrid 2-1 (Semifinalele Champions League, 2015)Real Madrid - Juventus 1-1 (Semifinalele Champions League, 2015).4 victorii (2-0 cu AS Monaco in semifinalele CL, 2-0 cu Lazio in finala Cupei Italiei, 3-0 cu Crotone si 2-1 cu Bologna in Serie A) si o infrangere (1-3 cu AS Roma in Serie A).4 victorii (4-0 cu Granada, 4-1 cu Sevilla, 4-1 cu Celta si 2-0 cu Malaga in Primera Division) si o infrangere (1-2 cu Atletico Madrid in semifinalele CL).Juventus - Sevilla 0-0, Dinamo Zagreb - Juventus 0-4, Lyon - Juventus 0-1, Juventus - Lyon 1-1, Sevilla - Juventus 1-3, Juventus - Dinamo Zagreb 2-0FC Porto - Juventus 0-2, Juventus - FC Porto 1-0Juventus - Barcelona 3-0, Barcelona - Juventus 0-0AS Monaco - Juventus 0-2, Juventus - AS Monaco 2-1.Real Madrid - Sporting Lisabona 2-1, Borussia Dortmund - Real Madrid 2-2, Real Madrid - Legia Varsovia 5-1, Legia - Real 3-3, Sporting - Real 1-2, Real - Borussia Dortmund 2-2Real Madrid - Napoli 3-1, Napoli - Real 1-3Bayern Munchen - Real Madrid 1-2, Real - Bayern 4-2Real - Atletico Madrid 3-0, Atletico - Real 2-1.Victorii: 9-8Remize: 3-3Infrangeri: 0-1Goluri marcate: 21-32Goluri primite: 3-17Posesia mingii: 53%-53%Total ocazii de gol: 169-226Cornere: 58-78Cartonase galbene: 26-15Cartonase rosii: 1-0Faulturi comise: 167-112Faulturi suferite: 166-169Pase: 6694-7151Pase reusite: 5893-6347.1972/73: AFC Ajax - Juventus 1-01982/83: Hamburger SV - Juventus 1-01984/85: Juventus - Liverpool FC 1-01995/96: Juventus - AFC Ajax 1-1 (4-2 dupa penaltiuri)1996/97: Borussia Dortmund - Juventus 3-12002/03: Juventus - AC Milan 0-0 (2-3 dupa penaltiuri)2014/15: Juventus - FC Barcelona 1-3.111955/56: Real Madrid - Reims 4-31956/57: Real Madrid - Fiorentina 2-01957/58: Real Madrid - AC Milan 3-21958/59: Real Madrid - Reims 2-01959/60: Real Madrid - Eintracht Frankfurt 7-31961/62: Benfica - Real Madrid 5-31963/64: Internazionale Milano - Real Madrid3-11965/66: Real Madrid - Partizan 2-11980/81: Liverpool - Real Madrid 1-01999/00: Real Madrid - Valencia 3-02001/02: Real Madrid - Bayer 04 Leverkusen 2-12013/14: Real Madrid - Atletico Madrid 4-1 (dupa prelungiri)2015/16: Real Madrid - Atletico Madrid 1-1 (5-3 dupa penaltiuri).