Bulgarul Bogdan Dotcev, arbitrul asistent care nu a semnalat "mana lui Dumnezeu" la CM-1986, a murit la 80 de ani

Dotcev a afirmat tot timpul ca nu a vazut ca Maradona s-a ajutat de mana la golul marcat in finala Cupei Mondiale cu Anglia. El a fost acuzat de tunisianul Ali Bin Nasser, centralul meciului, ca nu a semnalat gestul lui Maradona.Maradona a marcat in minutul 51, iar reluarile au aratat ca a inscris cu mana. La finalul partidei Maradona a spus ca acest gol a fost inscris "putin cu capul, putin cu mana lui Dumnezeu".Argentina a castigat meciul cu 2-1 si a ajuns in finala cu Germania, unde a reusit sa obtina al doilea trofeu al Cupei Mondiale din istorie.Fost fotbalist, Dotcev a fost arbitru international din 1977 pana la finala din 1986.