LPF propune o varianta de schimbare a sistemului competitional al Ligii I: opt echipe in play-off si sase in play-out

LPF propune o varianta de schimbare a sistemului competitional pentru Liga I, in care primele opt echipe clasate la finalul sezonului regulat sa joace in play-off, fata de sase acum, iar ultimele sase formatii sa dispute play-out-ul, fata de opt in campionatul 2016/2017. Acesta este raspunsul ligii la propunerea societatii Hypercube, angajata de FRF, de adoptare a sistemului danez, unul foarte complicat in opinia forului condus de Gino Iorgulescu, noteaza news.ro.LPF a luat in discutie sistemul competitional, propus de firma olandeza Hypercube, pentru Liga I, dupa modelul danez, analizand aspectele pozitive si negative care decurg din aceasta schimbare. Printre altele, liga a ajuns la concluzia ca sistemul este foare complicat, inechitabil, iar unele echipe joaca prea putine meciuri. "Sistemul competitional danez se desfasoara in mai multe faze, dupa cum urmeaza:Faza I - sezonul regulat in care fiecare echipa joaca 2 meciuri, acasa si in deplasare, cu celelalte echipe participante la competitie. Aceasta faza cuprinde 26 de etape a cate 7 jocuri fiecare.Faza a II-a - cuprinde sezonul playoff si playout. In playoff vor participa echipele clasate pe locurile 1-6 la finalul sezonului regulat, in timp ce in playout vor participa echipele clasate pe locurile 7-14 la finalul sezonului regulat. Aceste echipe vor fi impartite in doua grupe a cate 4 echipe.Faza a III-a - cuprinde jocurile de baraj pentru stabilirea ultimului loc de Europa League si jocurile de baraj pentru evitarea retrogradarii.