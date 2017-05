A doua echipa retrogradata din Liga I se va decide in ultima etapa; Concordia, Poli si Pandurii lupta pentru salvare

A doua echipa retrogradata direct din Liga I se va decide in ultima etapa, intre echipele Concordia, Poli Timisoara si Pandurii Targu Jiu, potrivit News.ro.ASA Targu Mures a retrogradat direct in urma cu doua etape, iar echipele de pe locurile 5, 6 si 7 din play-out, Pandurii Targu Jiu (27 puncte), Poli Timisoara (26 puncte) si Concordia (26 puncte) lupta pentru salvare in ultima etapa.Echipa care va ocupa locul sapte retrogradeaza direct, iar formatia de pe pozitia a sasea va juca barajul de mentinere/promovare in Liga I, cu UTA Batrana Doamna, ocupanta locului trei din liga secunda.