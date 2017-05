VIDEO Imparatul Francesco Totti a spus adio fotbalului in lacrimi - Momente emotionante pe "Olimpico"

28 martie 1993 - Desi nu a implinit inca 17 ani, Francesco Totti isi face debutul la AS Roma, intr-un meci cu Brescia, din Serie A.

28 mai 2017 - Francesto Totti imbraca pentru ultima data tricoul Romei, intr-o victorie, scor 3-2, in fata celor de la Genoa.

* sursa: Digisport- A jucat 785 de meciuri pentru AS Roma - 619 dintre ele in Serie A. In aceasta ierarhie este depasit doar de legendatii Paolo Maldini si Gianluigi Buffon.- A marcat 307 goluri pentru AS Roma, 250 dintre ele in Serie A. Primul a fost reusit pe 4 septembrie 1994, pe "Olimpico", impotriva Foggiei.- In Serie A, Totti a marcat de 250 de ori pentru AS Roma, al doilea dupa Silvio Piola (274) in topul marcatorilor all-time din Serie A.- A punctat de 9 ori pentru Squadra Azzurra in 58 de partide, ultima reusita la CM din 2006, competitie pe care Italia a castigat-o la penaltiuri in fata Frantei.- A evoluat in 25 de editii ale Serie A, aflandu-se pe primul loc, la egalitate cu Paolo Maldini (AC Milan).- A avut 23 de editii de Serie A in care a marcat (singurul care a reusit acest lucru).- La 38 de ani (atat avea in noiembrie 2014) a marcat impotriva celor dela TSKA Moscova, devenind astfel cel mai in varsta jucator care puncteaza in Champions League.- Francesco a marcat 11 goluri in derbiurile cu Lazio, in cele 44 de meciuri jucate impotriva marilor rivali (se afla pe primul loc, la egalitate cu Da Costa).- A marcat 19 goluri contra Parmei, victima sa favorita din Serie A. Urmeaza Sampdoria (15), Cagliari siUdinese (cate 14).- A cucerit de-a lungul timpului 7 trofee: un titlu, doua Cupe, doua Supercupe, un Campionat Mondial si un European Under 21.*sursa video: Digisport.