​Serie A: Crotone (3-1 cu Lazio) ramane in prima liga - Empoli a retrogradat

(Nesterovski '76, Bruno Henrique '84 / Krunici '87)(Nalini '14, '60, Falcinelli '22 / Immobile '26 (penalti))- fundasul Stefan Radu a jucat tot meciul la Lazio Roma(Saponara '66, Vecino '85 / Caprari '14, Bahebeck '65)- la AC Fiorentina mijlocasul Ianis Hagi a intrat pe teren in minutul 54 si a primit un cartonas galben in minutul 77, iar portarul Ciprian Tatarusanu a fost rezerva, in timp ce la Pescara mijlocasul Alexandru Mitrita a intrat pe teren in minutul 72(Boye '6, Baselli '22, De Silvestri '45+1, Iago Falque '57, Belotti '79 / Defrel '14, '40, '81 (penalti))(Eder '5, '54, Perisici '18, Brozovici '36, Angella '78 (autogol) / Balici '76, Zapata '90+2)- portaru Ionut Andrei Radu a fost rezerva la Internazionale Milano.1. Juventus Torino - 91 de puncte2. AS Roma - 87 de puncte3. SSC Napoli - 86 de puncte4. Atalanta Bergamo - 72 de puncte5. Lazio Roma - 70 de puncte6. AC Milan - 63 de puncte7. Internazionale Milano - 62 de puncte8. AC Fiorentina - 60 de puncte9. FC Torino - 53 de puncte10. Sampdoria Genova - 48 de puncte11. Cagliari - 47 de puncte12. Sassuolo - 46 de puncte13. Udinese - 45 de puncte14. Chievo Verona - 43 de puncte15. Bologna - 41 de puncte16. Genoa - 36 de puncte17. FC Crotone - 34 de puncte18. Empoli - 32 de puncte19. US Palermo - 26 de puncte20. Pescara - 18 puncte.Juventus Torino si AS Roma vor juca in grupele Ligii Campionilor, iar SSC Napoli in preliminarii. Formatiile Atalanta Bergamo si Lazio Roma vor evolua in grupele Ligii Europa, iar AC Milan in preliminarii. Echipele Pescara, US Palermo si Empoli au retrogradat in Serie B.