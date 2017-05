Mircea Lucescu, dat afara de la Zenit Sankt Petersburg

"Consiliul de Administratie al clubului Zenit a decis incetarea contractului cu antrenorul Mircea Lucescu", se arata in comunicatul gruparii ruse.Zenit Sankt Petersburg a terminat pe locul trei in campionatul Rusiei si a ratat participarea in Liga Campionilor.Lucescu, in varsta de 71 de ani, semnase in vara anului trecut un contract pe doua sezoane cu Zenit Sankt Petersburg, cu optiune de prelungire pentru inca un an.Mircea Lucescu a mai pregatit in cariera sa formatiile Corvinul Hunedoara, Dinamo Bucuresti, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bucuresti, Internazionale Milano, Galatasaray Istanbul, Besiktas Istanbul, Sahtior Donetk si nationala Romaniei.