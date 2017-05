​VIDEO Barcelona a castigat Cupa Spaniei - Al treilea trofeu consecutiv

Pentru Barca au inscris Lionel Messi (30'), Neymar (45') si Paco Alcacer (45+3'), in timp ce pentru Alaves a punctat Theo Hernandez (33').In urma acestui succes, Barcelona a castigat Cupa cu numarul 29, un record pentru Spania.Meciul a reprezentat despartirea de arena "Vicente Calderon", fiind ultimul meci oficial pe acest stadion. De asemenea, a fost ultima partida pentru Luis Enrique pe banca tehnnica a formatiei catalane.In cei trei ani in care a fost antrenorul Barcelonei, Luis Enrique a castigat, printre altele, de doua ori titlul in Primera Division, trei Cupe ale Spaniei si o Liga a Campionilor (2015).