FC Voluntari a castigat Cupa Romaniei, dupa executarea loviturilor de la 11 metri

In timpul regulamentar au marcat Ionita (36'), respectiv Marinescu (83' din penalti) pentru FC Voluntari.La loviturile de departajare, pentru FC Voluntari au marcat Ad. Balan, Marinescu, Vodut, Ivanovici si C. Achim. Pentru Astra Giurgiu au inscris Fabricio, Sapunaru si Seto, iar Al. Stan a ratat.Balauru - Maftei, Balaur, Cazan (C. Achim '63), Acsinte - Novac (Vodut '76), C. Lazar - Capatana, Marinescu, Popadiuc (Ivanovici '46) - Ad. Balan. Antrenor: Claudiu Niculescu.Lung - Al. Stan, Sapunaru, Fabricio, Junior Morais - Seto, Lovin (Pitian '79) - Al. Ionita, Budescu, Teixeira (Nicoara '62) - S. Bus (Florea '75). Antrenor: Marius Sumudica.Capatana '49, Ivanovici '52, C. Lazar '80, Ad. Balan '114 / S. Bus '63, Sapunaru '88, Al. Stan '106.Istvan Kovacs (central) - Vasile Marinescu, Mircea Grigoriu (asistenti) - Alexandru Tudor (rezerva).La partida de pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti au asistat 9.274 de spectatori, conform News.ro.