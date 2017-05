Cupa Romaniei, finala: Astra Giurgiu vs FC Voluntari (de la ora 20:45)

Astra are in palmares o Cupa a Romaniei, cucerita in 2014, cand a invins-o pe Steaua la loviturile de departajare (4-2), pe Arena Nationala. FC Voluntari este in premiera in finala competitiei, echipa ilfoveana neavand sanse de a juca in cupele europene chiar daca ar cuceri trofeul, deoarece nu a depus cerere pentru licenta UEFA, informeaza Agerpres Astra Giurgiu, care se afla la finalul unui ciclu, iar dupa acest meci o multime de jucatori si staff-ul tehnic se vor desparti de club, a ajuns in finala dupa ce a trecut pe rand de Nuova Mama Mia Becicherecu Mic (1-0), de Luceafarul Oradea (3-1), de FC Viitorul Constanta (3-1) si de ACS Poli Timisoara (4-1 si 3-0).FC Voluntari, care a scapat de emotiile retrogradarii din prima liga, le-a eliminat in drumul catre finala pe Academica Clinceni (5-1), ASA Targu Mures (3-0), CS Mioveni (2-1) si CS Universitatea Craiova (1-0 si 0-0).Finala va fi arbitrata de Istvan Kovacs (Carei), arbitri asistenti vor fi Vasile Marinescu si Mircea Mihail Grigoriu, in timp ce arbitru de rezerva a fost desemnat Alexandru Tudor (toti trei din Bucuresti). Observator pentru arbitri a fost delegat Nicolae Grigorescu (Timisoara).Kovacs a arbitrat de cinci ori Astra in acest sezon, iar pe FC Voluntari de doua ori. Arbitrul satmarean a condus un meci intre FC Voluntari si Astra (1-2), pe 16 august 2015, pe stadionul Dinamo.Meciul de pe ''Ilie Oana'' va fi precedat de finala Cupei Romaniei Under-19, dintre UTA Batrana Doamna Arad si FC Viitorul (17,00).Steaua este echipa cu cele mai multe Cupe ale Romaniei castigate, 22, urmata de Dinamo si Rapid, cate 13, Universitatea Craiova, 6, etc.1933/34 Ripensia Timisoara ¬ Universitatea Cluj 5-0 (3-0)1934/35 CFR Bucuresti ¬ Ripensia Timisoara 6-5 (2-1, 5-5)1935/36 Ripensia Timisoara ¬ Unirea Tricolor Bucuresti 5-1 (1-0)1936/37 Rapid Bucuresti ¬ Ripensia Timisoara 5-1 (1-1)1937/38 Rapid Bucuresti ¬ CAM Timisoara 3-2 (2-0)1938/39 Rapid Bucuresti ¬ Sportul Studentesc Bucuresti 2-0 (1-0)1939/40 Rapid Bucuresti ¬ Venus Bucuresti 2-2 (2-1, 2-2), 4-4 (2-1, 3-3), 2-2 (0-0, 1-1), 2-1 (0-0)1940/41 Rapid Bucuresti ¬ Unirea Tricolor Bucuresti 4-3 (1-1)1941/42 Rapid Bucuresti ¬ Universitatea Cluj Sibiu 7-1 (1-0)In perioada 1943 ¬ 1946, competitia nu s-a desfasurat din cauza razboiului1947 UTA Arad ¬ CFR Bucuresti 3-2 (1-2)1948/49 CSCA Bucuresti ¬ CSU Cluj 2-1 (1-0)1950 CCA Bucuresti ¬ Flamura Rosie Arad 3-1 (1-0)1951 CCA Bucuresti ¬ Flacara Medias 3-1 (0-0, 1-1)1952 CCA Bucuresti ¬ Flacara Ploiesti 2-1 (1-0)1953 Flamura Rosie Arad ¬ CCA Bucuresti 1-0 (0-0, 0-0)1954 Metalul Resita ¬ Dinamo Bucuresti 2-0 (2-0)1955 CCA Bucuresti ¬ Progresul Oradea 6-3 (0-1, 3-3)1956 Progresul Oradea ¬ Metalul Campia Turzii 2-0 (0-0)1957/58 Stiinta Timisoara ¬ Progresul Bucuresti 1-0 (1-0)1958/59 Dinamo Bucuresti ¬ CSM Baia Mare 4-0 (1-0)1959/60 Progresul Bucuresti ¬ Dinamo Obor Bucuresti 2-0 (2-0)1960/61 Ariesul Turda ¬ Rapid Bucuresti 2-1 (0-1)1961/62 Steaua Bucuresti ¬ Rapid Bucuresti 5-1 (2-1)1962/63 Petrolul Ploiesti ¬ Siderurgistul Galati 6-1 (3-1)1963/64 Dinamo Bucuresti ¬ Steaua Bucuresti 5-3 (1-2)1964/65 Stiinta Cluj ¬ Dinamo Pitesti 2-1 (1-0)1965/66 Steaua Bucuresti ¬ UTA Arad 4-0 (0-0)1966/67 Steaua Bucuresti ¬ Foresta Falticeni 6-0 (4-0)1967/68 Dinamo Bucuresti ¬ Rapid Bucuresti 3-1 (0-0, 1-1)1968/69 Steaua Bucuresti ¬ Dinamo Bucuresti 2-1 (1-0)1969/70 Steaua Bucuresti ¬ Dinamo Bucuresti 2-1 (1-0)1970/71 Steaua Bucuresti ¬ Dinamo Bucuresti 3-2 (2-1)1971/72 Rapid Bucuresti ¬ Jiul Petrosani 2-0 (2-0)1972/73 Chimia Ramnicu Valcea ¬ Constructorul Galati 1-1 (1-0, 1-1), 3-0 (1-0)1973/74 Jiul Petrosani ¬ Politehnica Timisoara 4-2 (2-1)1974/75 Rapid Bucuresti ¬ Universitatea Craiova 2-1 (0-0, 1-1)1975/76 Steaua Bucuresti ¬ CSU Galati 1-0 (0-0)1976/77 Universitatea Craiova ¬ Steaua Bucuresti 2-1 (0-0)1977/78 Universitatea Craiova ¬ Olimpia Satu Mare 3-1 (2-0)1978/79 Steaua Bucuresti ¬ Sportul Studentesc Bucuresti 3-0 (2-0)1979/80 Politehnica Timisoara ¬ Steaua Bucuresti 2-1 (1-1, 1-1)1980/81 Universitatea Craiova ¬ Politehnica Timisoara 6-0 (2-0)1981/82 Dinamo Bucuresti ¬ FC Baia Mare 3-2 (1-0)1982/83 Universitatea Craiova ¬ Politehnica Timisoara 2-1 (1-0)1983/84 Dinamo Bucuresti ¬ Steaua Bucuresti 2-1 (1-1)1984/85 Steaua Bucuresti ¬ Universitatea Craiova 2-1 (1-0)1985/86 Dinamo Bucuresti ¬ Steaua Bucuresti 1-0 (0-0)1986/87 Steaua Bucuresti ¬ Dinamo Bucuresti 1-0 (1-0)1987/88 Steaua Bucuresti ¬ Dinamo Bucuresti, meci intrerupt in minutul 90, la scorul de 1-1, dupa un gol inscris de Steaua, anulat pe motiv de ofsaid. In urma presiunilor facute, finala a fost omologata cu 2-1 pentru Steaua, care, ulterior, a renuntat la trofeul astfel atribuit.1988/89 Steaua Bucuresti ¬ Dinamo Bucuresti 1-0 (0-0)1989/90 Dinamo Bucuresti ¬ Steaua Bucuresti 6-4 (3-1)1990/91 Universitatea Craiova ¬ FC Bacau 2-1 (0-0)1991/92 Steaua Bucuresti ¬ Politehnica Timisoara 1-1 (1-1, 1-1), 3-2 dupa loviturile de departajare1992/93 Universitatea Craiova ¬ Dacia Unirea Braila 2-1 (0-0)1993/94 Gloria Bistrita ¬ Universitatea Craiova 1-0 (1-0)1994/95 Petrolul Ploiesti ¬ Rapid Bucuresti 1-1 (0-0, 1-1), 5-3 dupa loviturile de departajare1995/96 Steaua Bucuresti ¬ Gloria Bistrita 3-1 (0-1)1996/97 Steaua Bucuresti ¬ FC National Bucuresti 4-2 (3-1)1997/98 Rapid Bucuresti ¬ Universitatea Craiova 1-0 (0-0)1998/99 Steaua Bucuresti ¬ Rapid Bucuresti 2-2 (0-0, 2-2), 4-3 dupa loviturile de departajare1999-2000 Dinamo Bucuresti ¬ Universitatea Craiova 2-0 (1-0)2000/01 Dinamo Bucuresti ¬ Rocar Bucuresti 4-2 (2-1)2001/02 Rapid Bucuresti ¬ Dinamo Bucuresti 2-1 (0-0)2002/03 Dinamo Bucuresti ¬ FC National Bucuresti 1-0 (1-0)2003/04 Dinamo Bucuresti ¬ Otelul Galati 2-0 (0-0)2004/05 Dinamo Bucuresti ¬ Farul Constanta 1-0 (1-0)2005/06 Rapid Bucuresti ¬ FC National Bucuresti 1-0 (0-0, 0-0), dupa prelungiri2006/07 Rapid Bucuresti ¬ Poli Timisoara 2-02007/08 CFR Cluj ¬ Unirea Urziceni 2-12008/09 CFR Cluj ¬ FC Timisoara 3-02009/10 CFR Cluj ¬ FC Vaslui 0-0, 5-4 la loviturile de departajare2010/11 Steaua ¬ Dinamo 2-12011/12 Dinamo ¬ Rapid 1-02012/13 Petrolul Ploiesti ¬ CFR Cluj 1-02013/2014 Astra Giurgiu ¬ FC Steaua Bucuresti 0-0, 4-2 la loviturile de departajare2014/2015 Steaua Bucuresti ¬ Universitatea Cluj 3-02015/2016 CFR Cluj ¬ Dinamo Bucuresti 2-2, dupa prelungiri; 5-4, la loviturile de departajare2016/2017 Astra Giurgiu ¬ FC Voluntari.