Jorge Sampaoli si-a reziliat contractul cu Sevilla - Tehnicianul va prelua nationala Argentinei

Dupa mai multe saptamani de negocieri, oficialii clubului FC Sevilla au acceptat 1,5 milioane de euro din partea Federatiei Argentiniene de Fotbal in schimbul rezilierii contractului cu Sampaoli.Jorge Sampaoli a preluat-o pe FC Sevilla in vara anului trecut si a terminat sezonul pe locul patru in Primera Division.Sampaoli, in varsta de 57 de ani, a mai pregatit in cariera sa formatiile Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi, Sporting Cristal, O'Higgins, Emelec, Universidad de Chile si nationala statului Chile.