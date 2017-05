Comitetul Executiv al FRF a amanat validarea rezultatelor din play-off-ul Ligii 1

Astfel, omologarea rezultatelor va fi decisa la 5 iunie, dupa ce se va incheia si play-out-ul Ligii 1.Daca decizia LPF ar fi fost validata, atunci FCSB ar fi putut incepe oficial procedurile la Tribunalul de Arbitraj Sportiv prin care contesta titlul de campioana a Ligii I castigat de FC Viitorul."Ne-am exprimat punctul de vedere, atat noi cat si Steaua. In final si reprezentatii Ligii au spus ca aceasta urgentare s-a datorat adresei clubului Steaua. Cred ca nu pot vota decat ce spune in regulament, ca rezultatele se voteaza la finalul campionatului, adica dupa play-out si baraj. Daca se va lua o decizie de amanare a omologarii play-off-ului, lucrurile s-ar putea amana.Nu stiu impotriva cui va merge la TAS FCSB-ul, probabil contra LPF sau FRF. Pe 5 iunie se vor trimite numele echipelor participante in cupele europene, daca vor exista schimbari, vor putea fi comunicate ulterior, pana la data tragerii la sorti. FCSB poate merge direct la TAS in momentul cand are obiect", a declarat Cristian Bivolaru, directorul general al Viitorului, vineri, la Casa Fotbalului, potrivit gsp.Formatia FC Viitorul a invins CFR Cluj, scor 1-0, in ultima etapa a play-off-ului Ligii I si, conform LPF, care sustine ca, la egalitate de puncte, departajarea se face la rezultatele directe din play-off, este noua campioana a Romaniei.FCSB a invins CSU Craiova cu 3-0 si a terminat la egalitate de puncte cu FC Viitorul, 44. Insa, potrivit parerii oficialilor FCSB si potrivit interpretarii regulamentului de catre ei, la egalitate de puncte trebuie sa se tina cont de toate rezultatele directe, si din sezonul regulat si din play-off. In aceasta situatie, FCSB ar trebui sa fie campioana Romaniei deoarece sta mai bine decat Viitorul la meciurile directe disputate pe intrega durata a sezonului.