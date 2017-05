Liga ameninta FRF cu plangeri penale daca se va aproba principiul solidaritatii: "Razvan Burleanu vrea sa bage ilegal mana in buzunarul cluburilor din Liga 1"

"Domnul Burleanu a spus ca vom lua 5 la suta din drepturile de televizare pentru ca avem parghiile necesare. Si acum va primi raspunsul. Noi in decursul zilei de azi vom transmite catre toate cluburile afiliate la FRF o opinie legala intocmita de o casa de avocatura, care spune ce se va intampla daca FRF va lua orice procent din banii cluburilor din Liga I, fie ca vorbim de 1, 5 sau 20 la suta. Concluzia - adoptarea in cadrul altei institutii, chiar si in cadrul FRF a unor masuri ce nu intra in atributia acesteia din urma prin incalcarea dispozitiilor Legii 69/2000 poate atrage inclusiv incidenta codului penal, respectiv infractiunea de abuz in serviciu si delapidare. Il asiguram pe domnul Burleanu, ca el este initiatorul acestei propuneri, ca daca vom ajunge sa bagam mana in buzunarul cluburilor, desi federatia nu este parte in contractul dintre liga si televiziuni, va asigur ca vor exista plangeri penale. Repet, infractiuni abuz in serviciu si delapidare. Si va exista si o latura civila prin care vom solicita repararea prejudiciului de la toti cei care se afc vinovati de luarea unei astfel de decizii. Membrii afiliati ai FRF trebuie sa inceteze ca dupa 20 de ani sa mai fie condusi de catre altii","Solidaritatea este un lucru pe care Razvan Burleanu l-a inteles gresit si l-a vazut intr-un singur sens, cluburile din Liga I sa dea 5 la suta catre ligile inferioare. Solidaritatea suna frumos la nivel de principiu si de campanie electorala, dar sa nu comparam saracia cluburilor din Liga I cu saracia cluburilor din celelalte ligi. Fara a avea un surplus de avere, domnul Burleanu vrea sa bage ilegal mana in buzunarul cluburilor din Liga I si sa ia 5 la suta cu titlu de solidaritate. Fiecare club din Liga I ar pierde 100.000 de euro, iar venitul cluburilor din ligile a II-a si a III-a ar fi unul infim, de ordinul a 8-10.000 de euro. Nu se poate schimba soarta cluburilor din aceste competitii. Domnul Burleanu a spus ca si in Germania, Franta, Spania e la fel. Dar ce a uitat FRF a fost sa precizeze ca in aceste tari cluburile din Liga a II-a sunt membre ale ligilor profesioniste din tarile respective. Ceea ce face normal ca o parte din drepturile de televizare sa se duca si catre ele. Pentru ca Bundesliga organizeaza si Liga I si Liga II","Liga profesinista din Franta si din Spania organizeaza primele doua divizii si atunci e normal ca o parte din drepturile de televizare sa mearga si catre cluburile din liga a II-a. LPF nu organizeaza liga a II-a, ca atare nu exista un mecanism sa imparta din drepturile de televizare catre aceste cluburi. FRF a uitat sa precizeze ca in Germania, o parte importanta din veniturile realizate de echipa nationala merg catre cluburile din Bundesliga. Deci daca domnul Burleanu solicita solidaritate ar fi frumos ca o parte din veniturile de la echipa nationala sa mearga catre cluburile din Liga I. Pentru ca ele sunt principalul furnizor de jucatori pentru echipa nationala, asta este adevarul. Si ce primesc de la Federatia Romana de Fotbal ca si solidaritate? Nimic",Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat, la 21 aprilie, ca va propune Adunarii Generale a FRF, din 27 mai, sa voteze "principiul de solidaritate", care impune distribuirea unui procent de 5 la suta din drepturile de televizare a meciurilor din Liga I catre cluburile din ligile a II-a si a III-a.