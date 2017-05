LPF nu va mai organiza Cupa Ligii din sezonul urmator

"Asistam la episodul doi dintr-un film care este neplacut pentru fotbalul romanesc: incercarea de subordonare administrativa si financiara a LPF.Pe primul loc s-a aflat Cupa Ligii. Din pacate, din sezonul urmator, LPF nu va mai organiza aceasta competitie. Cu alte cuvinte, domnul Razvan Burleanu a reusit sa obtina ceea ce si-a dorit. Inlaturarea unui concurent. Cupa Romaniei era intr-o concurenta cu Cupa Ligii. De ce? Pentru ca Cupa Ligii avea premii mai mari. De ce? Pentru ca Cupa Ligii nu avea o miza sportiva. De ce? Pentru ca FRF nu a fost de acord sa organizam o finala a finalelor, intre castigatoarele Cupei Ligii si cea a Cupei Romaniei, iar invingatoarea sa mearga in UEFA Europa League.Cum ar fi fost sa avem, anul acesta, intr-o finala si Astra si Dinamo? Poate bate Voluntariul, dar cum ar fi fost sa avem un astfel de meci, care era in interesul fanilor?Domnul Burleanu a spus ca Liga incurca calendarul prin Cupa Ligii. S-a decis prin unanimitate de voturi ca aceasta competitie sa nu mai existe. Din pacate, aceasta competitie chiar crescuse frumos, in ciuda declaratiilor unor oficiali. Ne pare rau pentru aceasta competitie si imi pare rau ca eu ca fan nu pot sa vad o finala intre castigatoarea Cupei Ligii si a Cupei Romaniei",Dinamo este ultima castigatoare a Cupei Ligii, dupa ce s-a impus cu 2-0 in finala cu ACS Poli Timisoara.Precedentele doua editii de la reluarea competitiei au fost adjudecate de FCSB, dupa finale jucate contra echipelor Pandurii Targu Jiu (scor 3-0) si Concordia Chiajna (scor 2-1).