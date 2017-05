Jose Angel Ziganda, noul antrenor al echipei Athletic Bilbao

Ziganda, in varsta de 50 de ani, a semnat un contract pe doua sezoane cu Athletic Bilbao, club la care a pregatit formatia tineret din 2011.Jose Angel Ziganda a jucat la Athletic Bilbao in perioada 1991-1998 si a mai antrenat in cariera sa echipele Osasuna Pamplona si Xerez.Clubul Athletic Bilbao a anuntat, marti, ca antrenorul Ernesto Valverde nu va ramane la conducerea tehnica a echipei. Mundo Deportivo scrie ca tehnicianul va prelua FC Barcelona. Ernesto Valverde se afla la conducerea tehnica a echipei Athletic Bilbao din 2013.