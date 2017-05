Jose Mourinho, dupa triumful din Europa League: "As schimba acest trofeu cu viata victimelor atentatului de la Manchester Arena"

"As schimba acest trofeu cu viata victimelor atentatului de la Manchester Arena. As face asta imediat daca s-ar putea, nu m-as gandi de doua ori. Sunt multi poeti in fotbal, dar poetii nu castiga trofee. Am stiut ca suntem mai buni ca Ajax si am profitat de slabiciunile lor. Este finalul unui sezon foarte dificil, dar unul foarte, foarte bun", a declarat Jose Mourinho, potrivit News.ro."A fost greu in fata unei echipe bine organizate. Felicitari Manchester United, noi nu am fost atat de buni in aceasta seara. Mai trebuie sa invatam pentru a castiga finale. Totul a fost nou pentru jucatorii mei si sunt sigur ca au invatat ceva din aceasta finala. Daca vom pastra jucatorii, sezonul viitor vom fi mai puternici. A existat o emotie dupa tragedia de la Manchester Arena, s-a vorbit mult in presa, iar ambele echipe au fost afectate", a spus Bosz, antrenorul echipei Ajax Amsterdam. Manchester United a castigat primul trofeu Europa League din istoria clubului, dupa ce a invins-o pe Ajax Amsterdam, scor 2-0, in finala disputata pe "Friends Arena" din Stockholm. Gratie acestui succes, echipa lui Jose Mourinho si-a asigurat prezenta in grupele Champions League din sezonul viitor.Un numar de 22 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 119 au fost ranite in urma atentatului sangeros care a avut loc luni noaptea la Manchester Arena.