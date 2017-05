​LIVESCORE Ajax vs Manchester United 0-1 (Rep I)/ 18' Pogba deschide scorul

In fazele eliminatorii a trecut pe rand de Legia Varsovia, FC Copenhaga, Schalke si Lyon.

In Eredivisie, Ajax a incheiat sezonul cu un singur punct in urma celor de la Feyenoord, noua campioana a Olandei.

Finala de la Stockholm se joaca dupa 22 de ani de la ultimul trofeu european al lui Ajax. In 1995, "lancierii" s-au impus cu 1-0 in fata celor de la AC Milan, in ultimul act al Champions League.

Ultima finala europeana disputata de Ajax a avut loc in 1996, cand Juventus s-a impus cu 4-2 la penaltiuri. Scorul a fost 1-1 dupa 120 de minute.



Cu o medie incredibila de varsta - 20 de ani si 139 de zile, Ajax a trecut in ultimul meci cu scorul de 3-1 de cei de la Willem II, in deplasare.

In ultimele zece partide, "lancierii" s-au impus de sapte ori si au inregistrat si trei infrangeri.

A trecut in fazele eliminatorii de Saint Etienne, Rostov, Anderlecht si Celta Vigo.

"Diavolii" au dezamagit in campionatul intern, terminand doar pe locul al saselea in clasament, iar castigarea trofeului le-ar asigura calificarea directa in Champions League sezonul urmator.



Este neinvinsa in ultimele sale 10 partide europene (7 victorii si 3 remize).

Trofeul Europa League este singurul care ii lipseste din palmares lui Manchester United.



Aceasta este prima finala europeana pentru Manchester United din ultimii sase ani. In sezonul 2010-2011 al Champions League, United a ajuns pana in ultimul act al competitiei, fiind invinsa cu 3-1 de Barcelona.

In ultimul meci disputat, Manchester a trecut cu 2-0 de Crystal Palace (Harrop 15', Pogba 19').

Ultimele zece partide: 5 victorii, trei remize si doua infrangeri pentru United.

Ajax si United s-au mai intalnit de patru ori in cupele europene, fiecare formatie inregistrand cate doua victorii.

Ultima data s-au confruntat in 2012, in saisprezecimile Europa League, atunci cand Manchester a mers mai departe (scor 3-2 la general).



15' Ajax pune in pericol pentru prima data poarta lui Manchester United. O actiune de pe banda stanga este finalizata de Traore cu un sut la coltul scurt, insa mingea ajunge in bratele lui Romero10' Mata centreaza perfect in fata portii, insa Fellaini nu ajunge la timp pentru a impinge mingea in plasa1' Inceput in forta pentru trupa lui Jose Mourinho. Pogba trimite pe langa poarta dintr-o pozitie foarte buna1' A inceput finala Europa League. Manchester United a avut lovitura de startSe tine un minut de reculegere pentru victimele atacului terorist din aceasta saptamana de la ManchesterEchipele au intrat pe teren. Se intoneaza imnul Europa LeagueOnana - Veltman, D. Sanchez, M. de Ligt, Riedewald - Klaasen, Schoene, Ziyech - B. Traore, Dolberg, Younes. Antrenor: Peter Bosz.Rezerve: D. Boer, Tete, Westermann, F. de Jong, D. van de Beek, J. Kluivert, D. Neres.Romero - Valencia, Smalling, Blind, Darmian - Fellaini, A. Herrara, Pogba - Mata, Rashford, Mkhitaryan.Antrenor: Jose Mourinho.Rezerve: De Gea, P. Jones, Rooney, Martial, Lingard, Carrick, Fosu-Mensah.Damir Skomina (Slovenia), ajutat de asistentii Jure Praprotnik si Robert Vukan. Al patrulea oficial: Gianluca Rocchi (Italia). Arbitri aditionali: Matej Jug si Slavko Vincic.