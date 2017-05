Lionel Messi, condamnat in apel la 21 de luni de inchisoare pentru frauda fiscala - Jucatorul nu va fi incarcerat

Deoarece pedeapsa este mai mica de 24 de luni, jucatorul nu va fi incarcerat.Messi, desemnat de cinci ori cel mai bun fotbalist din lume, si tatal sau, Jorge Horatio Messi, au comparut, la 2 iunie 2016, in fata unui tribunal din Barcelona, fiind judecati pentru evaziune fiscala.Lionel si Jorge Horatio Messi au fost acuzati ca au pagubit fiscul spaniol ca suma de 4,1 milioane de euro, intre 2007 si 2009.Potrivit legii spaniole, pedeapsa poate fi cu suspendare, daca se situeaza sub doi ani, in cazul unor infractiuni non-violente.Procurorii spun ca Messi s-a folosit de firme din Uruguay, Belize, Elvetia si Marea Britanie pentru a evita plata taxelor catre fiscul spaniol, din sumele incasate ca drepturi de imagine.Ancheta a inceput in 2013, cand cei doi au acceptat sa achite suma de cinci milioane de euro, ca plata reparatorie catre statul spaniol.