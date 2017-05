Europa League, finala: Ajax vs Manchester United (21:45)/ "Gradinita" lancierilor vrea sa rapuna trupa lui Jose Mourinho

Va fi tinut un minut de reculegere pentru victimele atacului terorist din aceasta saptamana de la Manchester.

Ajax si United se intalnesc in a 46-a finala din istoria competitiei.

Ajax va avea in marea finala o medie de varsta apropiata de 22 de ani.

Manchester United este neinvinsa in ultimele sale 10 partide europene (7 victorii si 3 remize).

Este intalnirea cu numarul cinci pe care o vor disputa Ajax si United in cupele europene. Pana acum, cate doua victorii de ambele parti.

Bertrand Traore este imprumutat de Ajax de la Chelsea, una din rivalele lui Manchester United din Premier League. Si-a facut debutul la formatia de pe "Stamford Bridge" chiar sub comanda lui Jose Mourinho (actualul antrenor al lui United) intr-un meci din Champions League: Chelsea - Maccabi Tel-Aviv: 4-0, in septembrie 2015.

In calitate de antrenor al Realului, Mourinho s-a duelat de sase ori cu Ajax. Le-a castigat pe toate, golaveraj: 20-2.

Onana - Veltman, De Ligt, Sánchez, Riedewald - Klaassen, Schöne, Ziyech - Traoré, Dolberg, Younes (4-3-3).Viergever (suspendat), Sinkgraven (accidentat)Romero - Valencia, Jones, Blind, Darmian - Fellaini, Herrera, Pogba - Lingard, Rashford, Mkhitaryan (4-3-3).Bailly (suspendat), Shaw, Ibrahimović, Rojo, Young (toti accidentati).In Romania, meciul va putea fi urmarit in direct pe Dolcesport si Protv.Damir Skomina (Slovenia), ajutat de asistentii Jure Praprotnik si Robert Vukan.Gianluca Rocchi (Italia).Matej Jug si Slavko Vinčić."Se simte o stare de neliniste in randul baietilor mei, e prima lor finala. Este absolut normal sa aiba emotii, va trebui insa sa stim cum sa gestionam acest sentiment. Avem sansa noastra sa o invingem pe Manchester United, doar daca ne vom impune propria strategie. Stiu ca jucatorii mei sunt foarte tineri, dar acest lucru face meseria mea si mai interesanta" -Conferinta de presa a celor de la Manchester United a fost anulata dupa atacul terorist care a avut loc in aceasta saptamana la Manchester. Jose Mourinho nu a aparut in fata jurnalistilor, insa clubul a emis un comunicat de presa."Suntem cu totii foarte tristi pentru ceea ce s-a intamplat serile trecute. Mintea nu ne mai sta numai la fotbal, suntem alaturi de familiile celor care si-au pierdut viata. Avem insa o treaba de facut in Suedia si asta vom incerca sa facem. Este pacat ca nu am putut sa zburam spre Suedia doar cu gandul la bucuria de a juca finala Europa League" -Cu o medie incredibila de varsta - 20 de ani si 139 de zile, Ajax a trecut in ultimul meci cu scorul de 3-1 de cei de la Willem II, in deplasare. Ajax a incheiat sezonul cu un singur punct in urma celor de la Feyenoord, noua campioana a Olandei. In ultimele zece partide, "lancierii" s-au impus de sapte ori si au inregistrat si trei infrangeri.Manchester United - Crystal Palace 2-0(Harrop 15', Pogba 19')Ultimele zece partide: 5 victorii, trei remize si doua infrangeri pentru United.