Ionut Popa: Nesimtitul asta de Pedro, care mereu mi-a creat probleme, si-a batut joc de echipa. Am vrut sa-l omor

Tehnicianul echipei Poli Timisoara, Ionut Popa, l-a criticat dur pe fotbalistul Pedro Henrique, eliminat la meciul cu Pandurii Targu Jiu, scor 0-1, spunand ca acest jucator este "nesimtit' si "vrea sa joace fotbal numai cand ii vine mingea la picior", potrivit news.ro."Nesimtitul asta de Pedro, care mereu mi-a creat probleme, si-a batut joc de echipa. Nesimtirea unora dintre jucatori ma deranjeaza. La sfarsit am vrut sa-l omor pe Pedro, daca nu ma tineam jucatorii in omoram. Dupa ce am dat 200.000 de euro pe el, nu pot sa-I fac nimic. El vrea sa joace fotbal numai cand ii vine mingea la picior", a spus Popa la Digi Sport.El considera ca Poli Timisoara nu mai are sanse de salvare de la retrogradare. "Suntem retrogradati. Astazi ne-am dat cu firma-n cap. I-am pregatit toata saptamana, i-am dojenit, i-am aranjat, le-a dat si salariul" Noi am fost astazi penibili. Nu vor mai juca cei care au mimat astazi jocul", a adaugat tehnicianul.