Pandurii a invins in deplasare Poli Timisoara, scor 1-0. Henrique a fost eliminat, Stoican a fost trimis in tribuna

Formatia Pandurii Targu Jiu a invins, marti seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Poli Timisoara, intr-un meci din etapa a XII-a a play-out-ului Ligii I, la care de la gazde a fost eliminat Pedro Henrique, iar tehnicianul gorjenilor, Flavius Stoican, a fost trimis in tribuna, potrivit news.ro.Unicul gol al partidei a fost marcat de Pacurar, in minutul 19.0-1: Pacurar a inscris din sase metri, profitand de faptul ca Straton a respins in directia sa mingea dupa un sut al lui Batin.In minutul 41, Pedro Henrique, de la gazde, a primit al doilea cartonas galben si a fost eliminat.In minutul 67, tehnicianul Flavius Stoican a fost trimis in tribuna de George Gaman. Tehnicianul a refuzat initial sa paraseasca terenul, dar in cele din urma, dupa aproape doua minute, a plecat in tribuna.Poli Timisoara: Straton - Straut, Canu, Scutaru (Ignea '74), Seroni - Soljici, Artean - Barbut, M. Croitoru (Draghici '75), Fucek (Doman '74) - P. Henrique. Antrenor: Ionut Popa.Pandurii Targu Jiu: L. Popescu - G. Negoita, Erico Da Silva, Ene, Busu (Nwabueze '61) - Cioinac, Stana (Zaina '68) - Firtulescu (Surugiu '53), P. Pacurar, Y. Hamed - Batin. Antrenor: Flavius Stoican.Cartonase galbene: Canu '15, Pedro Henrique '34, '41, Straut '55, Fucek '70, Straton '85, Seroni '88 / Busu '37, Batin '42, Firtulescu '45, L. Popescu '84, Negoita '90+1, Zaina '90+7.Cartonas rosu: Pedro Henrique '41.Arbitri: George Gaman - Ovidiu Artene, Mircea Orbulet - Florin Mihai Marcu.Observatori: Ioan Onicas, Dan Potocianu.